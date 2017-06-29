Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki buğday hasadını kutlamak için "2. Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hasat Bayramı'nın ikincisini düzenleyerek, bunu geleneksel hale getirdiklerini söyledi.



Tekirdağ için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "Bundan sonraki Hasat Bayramlarını farklı farklı ilçelerde yaparak bu etkinliği sürdüreceğiz. Buğday rekoltemizin bu yıl iyi olduğunu öğrendim. Biz de çiftimizin bereketli hasadına ortak olmak istedik. Bu yıl ve gelecek yıllarda çiftçilerimize bereketli hasatlar diler, hepsinin Hasat Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Albayrak, Tekirdağ topraklarının yüzde altmışının ekilebilir olduğunu, Türkiye genelinde bir dönümde 250 kilo olan buğday veriminin Tekirdağ'da dönüm başına 500 kiloyu bulduğunu dile getirdi.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Şerif Baykurt da verimin fazla olmasının çiftçiyi sevindirdiğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday fiyatlarının açıklanmamasını sıkıntı olarak gördüklerini ifade etti.

Çiftçilerin ekonomik zorluklarda üretime devam ettiklerini dile getiren Baykurt, TMO'nun buğday alım fiyatını açıklamasının onlar için iyi olacağını vurgulayarak, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2016 yılında 64 milyon dekar alanda 17 milyon ton buğday üretimi yapıldı. Tekirdağ'da 1 milyon 900 bin dekar alanda 850 bin ton buğday üretimi yapıldı. 2017'nin iyi bir yıl olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çekiliş yapılarak çiftçilere çeşitli hediyeler verildi.

Bu arada, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.











