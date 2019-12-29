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Tekirdağ'da 29 göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 29 göçmen yakalandı.

YURT 29.12.2019, 14:29
Tekirdağ'da 29 göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Hayrabolu-Malkara yolunda yol kenarında insan kalabalığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 29 göçmenin insan taciri veya tacirleri tarafından yol kenarına bırakıldığını belirledi. 

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
#Tekirdağ #göçmen
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