Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.







Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde matbaa mürekkepleri üreten bir fabrikada, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.







Alevler kısa sürede büyürken, yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye araçları ile müdahale ediliyor.