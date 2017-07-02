Ardahan'da düğünde gıda zehirlenmesi
Ardahan'da düğünde gıda zehirlenmesi
Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın
Çiftçiyi bitiren karar
Çiftçiyi bitiren karar
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ'da boya fabrikasında yangın!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Tekirdağ'da boya fabrikasında yangın!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. 



Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde matbaa mürekkepleri üreten bir fabrikada, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.



Alevler kısa sürede büyürken, yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye araçları ile müdahale ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ #boya fabrikası #çerkezköy
banner863
Önceki Haber
İzmir'den son dakika haberi: Yangına müdahale eden helikopter düştü
Sonraki Haber
Saffet Sancaklı eşinin intiharından sonra ilk kez konuştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.