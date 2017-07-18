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Tekirdağ'da İran uyruklu hırsızlık zanlısı yakalandı

Hırsızlık yaptığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'da İran uyruklu hırsızlık zanlısı yakalandı

Tekirdağ'da hırsızlık yaptığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muratlı ilçesinde bir kuyumcudan 5 bin 800 lira çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan takip sonucu, İran uyruklu olduğu belirlenen Muhammed Hashemi (47), polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muratlı Adliyesine sevk edildi.

Zanlının, kiraladığı araçla Türkiye'nin farklı illerini gezerek iş yerlerinden alışveriş bahanesiyle tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptığının tespit edildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ #iran
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