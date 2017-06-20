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Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kadın işçi yaralandı.

Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

Kaza, Ergene İlçesi'nin  Karamehmet- Ulaş Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Sabah vardiyasını işçilerini fabrikaya götüren Olcay Çatma'nın kullandığı 59 S 9185 plakalı minibüs virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada minibüste bulunan işçiler Sülbiye Koşar, Gülşen Sevim, Oya İnan, Özlem Üner, Muhlis Sarıgül, Habibe Şahin, Akide Buğu, Hülya Çavuş,Yasemin Yıldırım, İdris Üşkün, Gamze Gül, Cansu Er, Dilek Demir, Kübra Çakır, Sebahat Güler, Aynur Kuloğlu, Fadime Bağlı, Kıymet Özer yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiyeye ekipleri sevk edildi. Kazı yerine giren ekipler, bazıları midibüs içinde kalan yaralıları camdan çıkararak, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ergene #işçi servisi #trafik kazası #Tekirdağ
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