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Tekirdağ'da otobüs yangını! Çok sayıda ekip olay yerinde

Tekirdağ'da, bir yolcu otobüsünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da otobüs yangını! Çok sayıda ekip olay yerinde

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda İstanbul'dan Edirne'ye gittiği  bildirilen yolcu otobüsünde, Ergene ilçesi yakınlarında yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye  ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Müdahale sırasında araçta zaman zaman  patlamalar olması dolayısıyla, polis ve jandarma bölgede önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler; #Tekirdağ
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