Ergene ilçesi yakınlarında yanmaya başlayan otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Tekirdağ'da, bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda İstanbul'dan Edirne'ye gittiği bildirilen Sezgin Sağlam'ın kullandığı 22 EL 773 plakalı yolcu otobüsünde, Ergene ilçesi yakınlarında yangın çıktı.



Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Müdahale sırasında araçta zaman zaman patlamalar olması dolayısıyla, polis ve jandarma bölgede önlem aldı.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.



Bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul-Edirne istikameti, yangının söndürülmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.



Yolcular, başka bir otobüsle Edirne'ye gönderildi.