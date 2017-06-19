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Tekirdağ'da otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı

Tekirdağ'da uçuruma yuvarlanan otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı

Tekirdağ'da uçuruma yuvarlanan otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Şahan'ın idaresindeki 05 RE 866 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Yenice Demirkaya sahil kesiminde yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştü.

Uçurumun denizle birleşen sahil kesimine ters şekilde düşen otomobilden, sürücü Şahan ile Ali Gezer, çevredekilerin haber vermesi üzere gelen sağlık ekipleri ve itfaiye tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar, deniz polisinin botuyla karaya çıkarıldı. Şahan ve Gezer, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #yuvarlanma #uçurum #trafik kazası #Tekirdağ #Deniz
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