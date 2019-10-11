Tekirdağ'da park etme kavgası: Biri bebek 4 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında at arabasını park etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri bebek 4 kişi yaralandı.
YURT 11.10.2019, 16:30
Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisinde iki aile arasında at arabasını park etme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet ve Canan Bayduncu, Yaşar Demirel ile 1 yaşındaki A.B, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgayla ilgili çalışma başlatan polis, Erdoğan K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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