Tekirdağ'da park etme kavgası: Biri bebek 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisinde iki aile arasında at arabasını park etme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet ve Canan Bayduncu, Yaşar Demirel ile 1 yaşındaki A.B, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgayla ilgili çalışma başlatan polis, Erdoğan K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.