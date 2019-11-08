Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 7 ton sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eski bir süt fabrikasında 7 ton sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli göz altına alındı.
YURT 08.11.2019, 13:47
Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi.Saray ilçesinde eski bir süt fabrikasında ele geçirilen sahte içkiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler ihbar üzerine, Sinanlı Mahallesi'ndeki eski bir süt fabrikasına operasyon düzenledi.
Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton sahte içki ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirildi.
Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu. Şüpheli bir kişi gözaltına aldı.
Sahte içkilerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandığını tespit edildi.
ulusal.com.tr
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