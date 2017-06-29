Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küçükhıdır Mahallesi rampasında, Cengiz S'nin (42) kullandığı 17 ZA 351 plakalı kamyonet, Ercan S. (42) yönetimindeki 17 ZG 595 plakalı mermer tozu yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, kamyonetteki Emin Bal (37) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Cengiz S. yaralandı.
Soykaya, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bal'ın cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.