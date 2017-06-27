Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Erdi Koç'un kullandığı 59 RP 603 plakalı otomobil ile Tevfik Okumuş yönetimindeki 34 GY 9203 plakalı otomobil, Serpil Mahallesi Edirne Yolu mevkisinde çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Figen Koç, Emel Erdam, Erol Erdam, Yaren Erdam, Masum Okumuş, Osman Okumuş, Hülya Okumuş ve Ebrar Okumuş yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.