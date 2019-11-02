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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

YURT 02.11.2019, 10:27 02.11.2019, 10:30
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddiasıyla belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar esrar, Hint keneviri, eroin, uyuşturucu hap, tabanca, tüfek ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 720 lira ele geçirildi.

Operasyonda H.B, A.U, Y.E, F.G, H.S, H.P. ve H.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
#uyuşturucu #Tekirdağ
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