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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesindeki operasyonda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Havuzlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulunduğu belirtilen bir kişinin ikametinde yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 2 şarjör, 24 mermi,11 ziynet eşyası ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 350 lira para ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #Tekirdağ #operasyon
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