Tekirdağ'da zeytin hasadı başladı

Zeytinler, sabahın ilk ışıklarıyla işçiler tarafından titizlikle toplanıyor. Sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getiriliyor.

Gün boyunca toplanan zeytinler daha sonra araçlara yüklenerek, evlerde elekten geçirilip kalitesine göre ayrılıyor.

Fabrikalara götürülen ürünlerden bazıları sofralık olarak ayrılırken bazıları da yıkama, kırma, pres işlemlerini gördükten sonra suyu ve yağı birbirinden ayrıştırılarak zeytinyağına dönüştürülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Üreticiler verimleri olumsuz etkileyen faktörler için destek bekliyor.

ulusal.com.tr