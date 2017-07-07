Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Balıkesir, Bursa, Ankara, Samsun, Yozgat, Siirt ve Tekirdağ valilerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini "vali" ve "vali özel kalemi" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dolandırıcılık şebekesi lideri olduğu iddia edilen İ.K. ile E.S, A.K, E.P, Ş.K, G.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.K. ve C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada firari E.İ'yi arama çalışmaları devam ediyor.
Çorlu ilçesinde Balıkesir, Bursa, Ankara, Samsun, Yozgat, Siirt ve Tekirdağ valilerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Balıkesir, Bursa, Ankara, Samsun, Yozgat, Siirt ve Tekirdağ valilerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
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