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Tekirdağ'daki terör operasyonu

Süleymanpaşa ilçesinde yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Tekirdağ'daki terör operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisinde gözaltına alınan M.Ş, , N.G, L.A. ve Y.A., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Haklarında arama kararı bulunan ve terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen M.Ş, , N.G, Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken L.A. serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklu #Tekirdağ #pkk
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