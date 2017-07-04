Süleymanpaşa ilçesinde yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.



Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisinde gözaltına alınan M.Ş, , N.G, L.A. ve Y.A., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.



Haklarında arama kararı bulunan ve terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen M.Ş, , N.G, Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken L.A. serbest bırakıldı.