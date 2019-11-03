Tekirova'nın halka açık son sahili yeni imar planı ile ranta açıldı

Antalya'nın gözde tatil beldesi Tekirova'da halkın son plajı yeni imar planı doğrultusunda turizme açıldı. Oysa daha önce halka ait olduğu tescillenmişti.

Tekirovalılara göre, alanın kapatılarak tesisleşmesi yalnız halkın denize girmesine engel değil. Alternatif turizm olanaklarını ortadan kaldıracak, turizm esnafını zora sokacak.

Dahası, çok sayıda turizm tesisinin bulunduğu küçük turizm beldesinin de Antalya'nın da yeni tesise ihtiyacı yok. Tekirova Muhtarı Mustafa Barış, bu durumun altını çizdi.

Tekirova Toplum Platformu adına konuşan Sami Adaletli, muhtarlığın başlattığı hukuk mücadelesinin genişletileceğini belirtti.



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