Tekirova'nın halka açık son sahili yeni imar planı ile ranta açıldı
Antalya Tekirova'nın halka açık son sahili yeni imar planı ile ranta açıldı. Daha önce Kleopatra Koyu'nun hukuksuz tahsisini engelleyen mücadele bu kez Tekirova sahilinde başlatıldı. Tekirovalı yurttaşlar imarın iptali ve yürütmenin durdurulması için yargıya başvurdu.
YURT 03.11.2019, 17:56
Antalya'nın gözde tatil beldesi Tekirova'da halkın son plajı yeni imar planı doğrultusunda turizme açıldı. Oysa daha önce halka ait olduğu tescillenmişti.
Tekirovalılara göre, alanın kapatılarak tesisleşmesi yalnız halkın denize girmesine engel değil. Alternatif turizm olanaklarını ortadan kaldıracak, turizm esnafını zora sokacak.
Dahası, çok sayıda turizm tesisinin bulunduğu küçük turizm beldesinin de Antalya'nın da yeni tesise ihtiyacı yok. Tekirova Muhtarı Mustafa Barış, bu durumun altını çizdi.
Tekirova Toplum Platformu adına konuşan Sami Adaletli, muhtarlığın başlattığı hukuk mücadelesinin genişletileceğini belirtti.
ulusal.com.tr
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