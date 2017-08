Karadenizli Halil İbrahim Bingöl, Erzurum'un "sakin şehir" seçilen Uzundere ilçesinde doğal güzelliğiyle ünlü Tortum Gölü üzerine inşaat işlerinde kullanılan teleferikten esinlenerek, kendi imkanlarıyla zipline kurdu.

Karadenizli Halil İbrahim Bingöl, Erzurum'un Uzundere ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Tortum Gölü'nün üzerine, kendi imkanlarıyla zipline kurdu.



Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan ancak köylerindeki kamulaştırma çalışmaları nedeniyle ailesiyle Uluslararası Sakin Kentler Birliğince geçen yıl "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere ilçesine yerleşen Halil İbrahim Bingöl, Tortum Gölü'nün yanına belediyenin desteğiyle restoran, yüzme havuzu ve piknik alanı açtı.



İlçenin turist potansiyelini göz önünde bulundurarak insanların gezilerinde daha keyifli vakit geçirmesi için bir çalışma yapmaya karar veren Bingöl, inşaat işlerinde kullanılan ilkel teleferikten esinlenerek, kendi imkanlarıyla, Tortum Gölü üzerine makaraların çelik halat üzerine bağlanarak ilerleme şekli olan zipline inşa etti.



İlçeyi ziyarete gelen vatandaşlar, hem doğal güzellikleriyle insanları büyüleyen Uzundere'de piknik yapmanın hem de Tortum Gölü üzerinde zipline heyecanı yaşamanın keyfini çıkarıyor.



Halil İbrahim Bingöl, "zipline"ı Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy'un desteğiyle inşa ettiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Buraya güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dışarıda gördüklerimizi buraya turist çekmek için yapmaya çalıştık. Yüzme havuzu, restoran, piknik alanları yaptık. İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nden esinlenerek bir asma köprü yaptık. Yani turizmi geliştirmek için her şeyi yaptık. Bunların hepsini kendi gücümle yaptım. Bundan sonra devlet desteği alırsak daha güzel şeyler inşallah yapacağız. İnsanların ilgisi çok güzel. Ordu'dan Erzincan'a kadar böyle güzel bir yer yok. İnsanlar fırsat buldukça buraya geliyorlar."



"Memleketimize bir şeyler kazandırdın diye teşekkür ediyorlar"



İlçeye gelenlerin güzel vakit geçirmeleri için her şeyi düşündüğünü söyleyen Bingöl, "zipline"ı ilk defa görenlerin ilgi gösterdiğini anlattı. Bingöl, şunları kaydetti:



"Eskiden dağlara teleferik kurar, çakıl, çimento ve demir çekerdik. Bu teleferikten esinlenerek buraya bu tesisi kurdum. Tamamen kendi imkanlarımla yaptım. Ben de defalarca biniyorum. Çok güzel bir duygu. Buraya her gelen 'Memleketimize bir şeyler kazandırdın' diye teşekkür ediyor. Buralara bir canlılık katmak istiyoruz."