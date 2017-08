Adana'da yaşayan iki kuzen, bir televizyon programından görüp ektikleri ejder meyvesi olarak bilinen pitahaya bahçesinden ilk ürünü aldılar.

Adana’da iki kuzen, bir televizyon programında gördükten sonra kurduklarıejder meyvesi olarak bilinen pitahaya bahçesinde hasada başladı.



Anavatanı Vietnam olan, dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayilerinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyve, Çukurova'da son dönemlerde narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlandı.







Adana'da da bu meyvenin dikimini yapan Harun Karaşahin ve kuzeni Çiğdem Karaşahin de ilk ürünlerini almayı başardı.



Elektronik teknikeri olan üretici Harun Karaşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 yılının aralık ayında ejder meyvesini televizyonda gördüklerini anlatarak, "Bir televizyon programında gördük araştırması yaptık, şimdi hasadını yapıyoruz. Bu meyveye bizi asıl çeken ise dış pazarı oldu. Çok büyük meblağlardan bahsediliyor. Tabii ki yolun daha başındayız. Şu an zaten ürettiğimiz meyveyi iç piyasaya sunuyoruz. Dalındaki bütün meyveler satılmış durumda.” ifadelerini kullandı.



Karaşahin, ilk etapta kendi çabalarıyla bin 200 metrekare alanda üretime başladıklarını dile getirerek, "Tarım il ve ilçe müdürlüğü ile görüşmelerimiz oldu. İkinci seramızı olan bin metrekarelik yeri de devlet desteğiyle yaptık. Orası daha yeni olduğu için meyve üretimi başlamadı. İnşallah seneye 2 bin 200 metrekarelik alanın hepsinden hasat yapacağız." diye konuştu.



"Bakımı diğer seralara göre biraz daha kolay"



Türkçe öğretmeni olan üretici Çiğdem Karaşahin ise televizyonda izledikleri programda en çok ilgilerini ejder meyvesinin çektiğini belirterek, bunun üzerine araştırmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.



Meyvenin Adana’da sera şartlarında yetişmesinin uygun olduğunu öğrendiklerini ifade eden Karaşahin,"Bakımı diğer seralara göre biraz daha kolay. Saatlerce uğraştıran bir bakımı yok. Zemindeki otu temizliyoruz. Bitkinin haftada bir sulaması var. Onu da zaten damlama sistemiyle yapıyoruz. Yılda iki defada budanması var. Meyveyi tutturmak için budama dönemi de çok önemli. Paketlemesini de tek tek yapıyoruz. Böylelikle zedelenme olasılığını aza indirgemiş oluyoruz. Her birini plastik kutular içerisine yerleştiriyoruz." diye konuştu.





Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de lifli bir bitki olan meyvenin zengin B ve C vitamini barındırdığını anlatarak, "Bitkinin dekara verimi ilk sene için 2 bin adet. İkinci yılda 6 bin adet. Üçüncü yılda ise 10 bin adet oluyor. Verim her geçen yıl artmakta ve 30 bin adete kadar çıkmakta. Girişimcilerimiz bize başvuruda bulundu. Bakanlığımızın da bu konuda bir çalışması vardı. O kapsamda destek sağlandı ve ikinci serayı kurdular. Adanamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Böylelikle Adana’da ejder meyvesinin hasadını da yapmış olduk." dedi.