Bursa'dan Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferikle bu yıl 1 milyonun üzerinde yolcu taşınması hedefleniyor. Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürü Erdal Ey, "Geçen yıl Uludağ'a 700 bin kişi taşıdık. Bu yıl 1 milyonu geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Bursa'dan Uludağ'a geçen yıl 700 bin kişinin taşındığı "dünyanın tek hatlı en uzun teleferiği"yle bu yıl yolcu sayısının 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Uludağ'a Bursa'dan çıkmak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, karayolunun yanı sıra gerek seyir zevki gerekse zamandan tasarruf amacıyla teleferiği kullanıyor.



Misafirlerini Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre Kadıyayla, bin 635 metre Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (Oteller Bölgesi) ulaştıran teleferik, özellikle kış aylarında en güvenli ulaşım aracı olarak tercih ediliyor.



Yaz aylarında yeşilin her tonuna sahip ormanlık alanların, kışın ise beyaz örtüyle kaplanan doğanın sunduğu manzara eşliğinde teller üzerindeki yolculukla ilgili bilgi veren Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürü Erdal Ey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni teleferiğin 7 Haziran 2014'te faaliyete geçtiğini söyledi.



Bursa'daki teleferiğin "dünyanın tek halatlı en uzun teleferiği" olduğunu vurgulayan Ey, "Bu sayede Uludağ'a hızlı ulaşım mümkün. Bursa'da kent merkezindeki Teferrüç istasyonundan Uludağ istasyonuna 22 dakikada ulaşabiliyorsunuz." dedi.



Ey, araçlarıyla Uludağ'da çıkmak isteyenlerin bu mesafeyi yolun ve trafiğin durumuna göre ancak 1-1,5 saatte katettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Gidiş yolculuğunun bir de dönüşü var. Son dönemlerde araçlarıyla Uludağ'a çıkan vatandaşlar dönüş yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Yollarda uzun kuyruklar oluşuyor. Bunun için yerli ve yabancı misafirlerimizin teleferiği tercih etmelerini istiyoruz. Taşıma kapasitemiz saatte bin 500 kişidir. 15 saniyede bir kabin gelmektedir. Bu da gelen müşterimizi bekletmememiz demek. Geçen yıl Uludağ'a 700 bin kişi taşıdık. Bu yıl 1 milyonu geçmeyi hedefliyoruz."