İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
Musul, IŞİD'den kurtarıldı
Musul, IŞİD'den kurtarıldı
"Sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağım"
İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da büyük operasyon

TEM'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

SAKARYA'da, TEM Otoyolu'nun Alancuma mevkii İstanbul istikametinde 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.

TEM'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Kaza, TEM'deki Alancuma Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 27 Y 8943 plakalı kamyon önce bariyerlere ardından da önünde ilerlemekte olan yolcu otobüsü ve otomobillere çarptı.

Arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı. 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarıştığı kaza nedeniyle TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Hasar gören kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Çevrede bulunanlar ekiplere yardımcı olurken, otoyolda adeta can pazarı yaşandı. Kazada yaralanan 57 yaşındaki Nurettin Özsoy, 29 yaşındaki Emir Güleryüz, 42 yaşındaki Fatma Çar, 34 yaşındaki Eray Avcı, 34 yaşındaki Mehmet Köroğlu, 35 yaşındaki Kübra Köroğlu, 1 aylık Eda Köroğlu ve 32 yaşındaki Mehmet Yaşar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçların yoldan kaldırılarak yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #kaza #TEM
banner863
Önceki Haber
Durum vahim! Önlem alınmazsa zarar çok daha büyüyecek
Sonraki Haber
Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.