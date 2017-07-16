Mustafa Altıoklar hakkında gözaltı kararı
Mustafa Altıoklar hakkında gözaltı kararı
Gri listede aranan terörist öldürüldü
Gri listede aranan terörist öldürüldü
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi
THY uçağı Kahire'ye acil iniş yaptı!
THY uçağı Kahire'ye acil iniş yaptı!

TEM’in Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma açıldı

TEM yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle 4 Temmuz’da ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü araç trafiğine açıldı.

TEM’in Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma açıldı

TEM’in Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü, üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz 4 Temmuz’da ulaşıma kapatıldı.

İstanbul yönünden gelerek Ankara istikametine giden sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Çalışmaların sürdüğü dönemde Kaynaşlı’dan itibaren özellikle hafta sonları D-100 karayolu Bolu Dağı geçişini kullanmak zorunda kalan sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

12 gündür süren çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM yolunun Kaynaşlı ile Abant kavşakları arasındaki Ankara yönü ulaşıma açıldı.

Karayolları ekipleri tarafından dubalar toplanırken uyarı levhaları da kaldırıldı


Kaynak: DHA
Etiketler; #TEM #yol çalışması #bolu dağı tünel
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gri listede aranan terörist öldürüldü
Sonraki Haber
Mustafa Altıoklar hakkında gözaltı kararı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.