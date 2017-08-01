Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu.
Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 7,5 artışla 150 milyar 22 milyon dolara ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu.
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