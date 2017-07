ERZİNCAN'ın deniz seviyesinden 3 bin 550 yükseklikteki Keşiş Dağları'na çıkan Vali Ali Arslantaş, Esence Yedigöller bölgesinde incelemelerde bulundu ve beraberindekilerle kar topu oynadı.

Vali Ali Arslantaş, beraberindeki AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ile birlikte Çayırlı ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Daha sonra Keşiş Dağı'na çıkan Vali Arslantaş ve beraberindekiler, Esence Yedigöller bölgesinde dağ yürüyüşü yaptı. Göl kıyısında, Temmuz ayı olmasına rağmen hala erimeyen kar yığını üzerine çıkan Vali Arslantaş, Milletvekili Karakelle ve diğer protokol üyeleri, kar topu oynamaya başladı.



Keşiş Dağları'ndaki Esence Yedigöller bölgesinin ilginç bir yöre olduğuna işaret eden Vali Arslantaş, kent merkezinden yola çıkarak 1.5 saatlik yolculuk sonrası Keşiş Dağları'nın doruklarına çıktıktlarını söyledi. Gölün üzerinde hala erimeyen karlı bölgede Temmuz ayında kar topu oynamanın keyfini çıkardıklarına dikkati çeken Vali Arslantaş, şunları söyledi:



"Erzincan'da sıcaklık 36, Keşiş Dağı'nda çıktık 10 derece. Yaz günü Keşiş Dağları bir tabiat harikası. Burası Esence Uluslararası Dağ Festivali'nin yapıldığı alan. Tektonik hareketler sonucu oluştuğunu değerlendirdiğimiz bu göllerin, henüz erimemiş karların, envai çeşit çiçeklerin bizi karşıladığı bir tabiat harikasıyla içinde kaldık. Bu güzelliklerden ayrılmak istemiyoruz. Kar, su, güneş, sis, aklınıza gelebilecek her türlü mevsim şartlarını birkaç saat içinde burada yaşadık. Burası kamp yapmaya, dağ tırmanışına, kaya tırmanışına ve dağ yürüyüşüne uygun bir alan. Herkesi bu doğal güzellikten faydalanmaya davet ediyorum."



Milletvekili Sebahattin Karakelle de Keşiş Dağları'nın zirvesinde her an mevsimin sık sık değiştiğini, Temmuz sıcağında kar topu oynama ayrılacağı yaşadıklarını belirtti.