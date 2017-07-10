TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde otomobilin çarparak yaraladığı köpeğin tedavi edileceği barınağa çöp kamyonuyla taşınmasına, hayvan severler tepki gösterdi. Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nazif Balcı, durumun aciliyeti nedeniyle köpeğin, tesadüfen oradan geçen çöp kamyonuyla barınağa taşındığını söyleyerek, "Bacakları kırılan köpek tedavi edildi, durumu iyi" dedi.

Malkara'da otomobilin çarptığı köpeğin arka bacaları kırıldı. Otomobil sürücüsü durmazken, tesadüfen olay yerinden geçen Malkara Belediyesi'ne ait çöp kamyonundaki işçiler yaralı köpeği kamyona alıp Veteriner Müdürlüğü'ne götürdü. Bu sırada köpeğin çöp kamyonuyla taşınmasını cep telefonuyla görüntüleyen bir hayvan sever, 'Burası Malkara Belediyesi'nin çöp aracı köpekleri almış arkasından kafayı çıkartmaya çalışan köpeklere çöpçü süpürgeyle vuruyor' yorumuyla görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan video, tepkilere neden oldu.



'OLAY GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DEĞİL'



Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nazif Balcı, yaralı köpeğin acil durumu nedeniyle çöp kamyonunda taşınarak Veteriner Müdürlüğü'ne getirildiğini ve ameliyat edildiğini söyledi. Sosyal medyadaki görüntülerdeki olayın çarpıtıldığını kaydeden Balcı, "Olay tamamen asılsız. Köpeğe bir otomobil çarpıp kaçıyor. Durumun aciliyeti olduğundan o sırada oradan belediyemize ait çöp aracı geçiyor. İşçi kardeşlerimizde vicdanen köpeği alıp barınağımızda bulunan Malkara Belediyesi Veteriner hizmetlerine teslim ediyorlar. Köpek anında ameliyata alınıp veteriner hekimiz gerekeni yaptı. Sağlık durumu gayet iyi. Ama biri çıkmış bir video çekmiş olayı başka yönlere çekmeye çalışıyor. Sosyal medyada paylaşılanla olayın alakası yoktur. Asılsızdır. Köpeğin bacaklarının kırıldığını belirledik, gerekli tedavisini yapıyoruz" dedi.



Hayvan hakları savunucularından Ümran Yoran da Veteriner Müdürlüğü'ne gelerek köpekle ilgili bilgi aldı. Olayın sosyal medyada paylaşıldığı gibi olmadığını ifade eden Yoran, "Sosyal Medyada yayınlanan olayı açıklığa kavuşturuyoruz. Bu canımız çöp arabasına öldürme amaçlı değil taşıma amaçlı konmuş. Bu köpeğimize birileri çarpıp kaçtığında bir araç bulunamamış oradan geçen ve acil olarak ameliyata alınması gereken köpeğimiz çöp arabasına konulup taşıma amaçlı direk olarak Malkara belediyesi barınağına getirilip veteriner hekimine teslim ediliyor. Sosyal medyada göründüğü gibi değil bu olay. Bizler arkasındayız. Belediye başkanımız Ulaş bey, belediye başkan yardımcımız Ahmet bey, zabıtalar sağ olsunlar herkes ilgisini gösteriyor, uğraş veriyorlar. Kimse merak etmesin bunun peşindeyiz. Canın durumu daha da iyi olacak" diye konuştu.