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Terleyince yakayı ele verdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cumartesi günü Fas Kazablanka'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir kişiden şüphelendi.

Terleyince yakayı ele verdi

Terlediği de belirlenen 37 yaşındaki K.D'nin çantasında yapılan aramada 78 kapsül içerisinde esrar ele geçirildi. Şüphelinin  sürekli terlemesi nedeniyle midesinde de uyuşturucu olabileceği değerlendirilerek MR'ı çekildi. Filmde sindirim sisteminde de onlarca kapsül görüldü. Hastaneye götürülen K.D'nin sindirim sistemindeki kapsüller ilaç yardımıyla çıkarıldı. Şüphelinin sindirim sisteminde de 180 kapsül çıktı. 258 kapsülde 1 kilo 460 gram esrar olduğu belirlendi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.D tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #narkotik #sabiha gökçen havalimanı
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