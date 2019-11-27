Önlemler alınmadığı için termik santraller tehlike saçıyor.

Birçok termik santral toprağı, havayı, suyu kirlettiği gibi toplum sağlığını ciddi oranda olumsuz etkiliyor.

Fosil yakıtlardan açığa çıkan kirleticiler bir yandan hava kirliliğine yol açarken, diğer yandan da atmosferdeki sera gazını artırıyor.

Hava kalite verileri incelendiğinde, termik santral bulunan bölgelerdeki kirlilik oranın oldukça fazla olduğu gözlemleniyor.

Uzmanlar, yetkilileri termik santrallerin yaratmış olduğu hava kirliliğine karşı uyarıyor.

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