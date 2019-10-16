Terör örgütü PKK, 2 çocuğu dağa götürmeye çalıştı

Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 çocuğu dağa götürmeye çalışan 4 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 çocuk ile, onların örgüte katılımıyla görevlendirilmiş 4 iş birlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

11 Ekim'de operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar da ailelerine teslim edildi.

Terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

ulusal.com.tr