Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki çukur eylemlerine karıştığı gerekçesiyle Silopi Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan E.Y. (22), Hacı Halil Mahallesi'ndeki noterde işlem yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı.
Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin buradaki işlemleri sırasında, asker firarisi olduğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yol çalışması yapan karayolları ekibine yönelik saldırıya karıştığının tespit edildiği belirtildi.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Silopi'ye gönderileceği öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki çukur eylemlerine karıştığı gerekçesiyle Silopi Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan E.Y. (22), Hacı Halil Mahallesi'ndeki noterde işlem yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı.
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