TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin trafik kazalarında çoğu Avrupa ülkesinin gerisinde olduğunu ve zorunlu trafik sigortası primlerinin daha da düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin trafik kazaları sıralamasında AB ülkelerinin çoğusun gerisinde olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ülkemiz arasında trafik kazalarında büyük farklar var. Ülkemiz trafik kazaları oranlamasında çoğu AB ülkesinin gerisinde” dedi.



“ÜLKE NÜFUS VE KAZA SAYILARI İYİ ORANTILANMALI”



Sigorta şirketleri ve uzmanların, Türkiye'de kaza oranlarının fazla olduğunu ve tazminat ödemelerinin yükseldiğini sürekli konu ettiklerini aktaran Palandöken, “Trafik kaza verileri ne seviyede olursa olsun can ve mal kaybı ulusal kaybımızdır. Bu kayıpları asgariye indirmek için herkes büyük bir özveri ile çalışmalıdır. Kaza sayılarını AB ülkeleri ile kıyaslayarak ne durumda olduğumuzun da bir fotoğrafını çekmekte fayda var.2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre Türkiye’deki trafik kazası sayısı 131 bin 845.Bu oldukça yüksek bir sayı. Avrupa ülkelerine baktığımızda en düşük kaza sayısının yılda 348 kaza ile Malta’da olduğunu görüyoruz. Bunu 962 kaza ile Lüksemburg, bin 462 kaza ile Estonya takip ediyor.Ancak, Malta nüfusunun 415 bin olduğu düşünülürse İstanbul’un orta büyüklükteki bir semtinden bile daha düşük bir nüfusa sahip bir ülkede 348 kazanın az olduğunu söylemek pek mümkün olamaz.Kaza sayıları ile ilgili daha gerçekçi bir yorum yapabilmek için kaza sayılarını ülkelerin nüfusuna bakılmalı” diye konuştu.



“ZORUNLU TRAFİK SİGORTA ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ”



Nüfusa oranla kaza sayısının en az olduğu Danimarka’da her bin 577 kişiden biri kazaya karışırken Avusturya’da her 239 kişiden biri trafik kazası yaptığını kaydeden Palandöken, “Ülkemiz bu verilere göre 27 ülkenin içinde 17'nci sırada. Bu hesaplamaya göre,Almanya, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya, İngiltere, Portekiz’le beraber 10 ülkeden daha iyi durumdayız.Almanya’da yıllık yaklaşık 200-250 Euro olan 7'nci basamaktaki bir otomobilin zorunlu trafik sigortası primini Almanya’nın satın alma gücü paritesine göre de kıyasladığımızda Türkiye’deki sigorta primlerinin düşük olmadığını, tersine oldukça yüksek olduğunu görülmektedir. Üstelik Almanya’daki asgari ücretin 2017 yılı için bin 498 Euro (6.200 TL), yani Türkiye’deki asgari ücretin 3 katından fazla olduğunu da düşünürsek zorunlu trafik sigortası primlerinin daha düşmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.