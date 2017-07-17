SOMA'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, babalarını kaybeden Somalı çocukları sporla rehabilete etmek, yaralarını sarmak, bölgede futbolu geliştirmek amacıyla Nakliyeciler Kooperatifi ve termik santralin yanındaki 49 dönümlük araziye 6 milyon 200 bin TL harcamayla inşa edilen TFF Soma Milli Takımlar Eğitim ve Futbol Okulu açılışı yapılmadan kaderine terkedildi.

O sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray arasında 25 Ağustos 2014'te oynanan Süper Kupa finali Manisa 19 Mayıs Stadı'na alındı ve aynı gün tesisle ilgili protokol imzalandı. Finalin 1 milyon 320 bin TL hasılatı, TFF ve Soma Belediyesi'nin katkısıyla inşaat, Mart 2015'te, 80 günde tesisi bitirme hedefiyle başladı. UEFA standartlarında 2'si doğal çim ve 3'ü sentetik zeminli olmak üzere toplam 5 sahanın yer aldığı projede 24 futbolcunun konaklaması için lojman, 2 teknik direktör odası, fitness salonu, futbolcu izleme odası, derslikler ve yemekhane inşa edildi.



TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, yöneticiler, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve ilçe protokolü, 20 Ağustos 2015'te bitme aşamasına gelen tesisi ziyaret etti. Facianın 3'üncü yıldönümü olan 13 Mayıs 2016'da yapılacağı açıklanan açılış töreni ileri bir tarihe ertelendi. Bu tarihin üzerinden geçen 14 ayda inşaatı tamamlanan tesisle ilgili hiçbir gelişme olmadı. 6 milyon 200 bin TL'ye mal olan komplekste henüz kullanılmadan mantar kapan çim sahalardan biri tamamen yenilendi. Ne Soma'daki futbol takımlarına ne de Somalı çocuklara kapılarını açabilen atıl durumdaki tesiste bekçiler dışında kimse bulunmuyor.



PERSONEL SORUNU BÜYÜK



Soma'da 6 milyon 200 bin TL harcamayla inşa edilen Milli Takımlar Eğitim ve Futbol Okulu kaderine terkedilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), maden şehitlerinin çocukları başta olmak üzere, yöre gençliğini spora kanalize edip bölgede futbolu geliştirmek amacıyla kurduğu tesisi antrenör ve personel sorunu yüzünden açamadığı öğrenildi. Tesiste sürekli hizmet verecek bir futbol okulu için minimum 8-10 antrenör ve bir o kadar personele ihtiyaç duyulduğu, TFF'nin ise böyle bir kadrolaşmayı gerçekleştiremediği belirtildi.



BAKANLIĞA DEVRİ GÜNDEMDE



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Menajerleri Değerlendirme Kurulu Başkanı olan Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koşar, Soma Milli Takımlar Eğitim ve Futbol Okulu'nun Spor Bakanlığı'na devredilebileceğini söyledi. Aynı zamanda Manisalı olan ve Soma'daki projeyi geliştiren isimlerin başında gelen Koşar, "Tesiste bir takım eksikler var. Henüz tam olarak bitmedi. Mantardan kaynaklanan bir sorun yüzünden sahanın biri yenilendi. Ancak tesisin Spor Bakanlığına devredilmesi gibi bir fikir var. Biz bu tesis yaşasın, başta madenci aileleri olmak üzere Somalı çocuklara hizmet versin istiyoruz" dedi.



YER SEÇİME BİLE YANLIŞ



Futbola başladığı Soma'da halen Somaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş'ın eski yıldızı Erman Güraçar, sorunun Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapısı gereği tesisi işletememesinden kaynaklandığını söyledi. Güraçar, "Burası yapılırken de atıl kalacağını düşünmüştüm. Güzel ve anlamlı bir proje için inşa edildi ama en başta yer seçimi yanlış. Tesis sürekli toz ve duman yayan termik santralle kamyon garajının arasına yapıldı" diye konuştu.



TFF'nin yapısının kulüplerden farklı olduğunun altını çizen Erman Güraçar şöyle devam etti: "Federasyon spor okulu açan, bunun için kadro istihdam eden bir kurum değil. Soma'da 18 bin genç var. Burada 500 kişilik bir spor okulu açmak için ilçede ikamet edecek 20 antrenör, 20 personel lazım. Bu da en az aylık 100 bin TL bütçe demek. Böyle bir bütçe ilçedeki amatör kulüplerde de yok. Zaten yasa gereği burası kulüplere verilemiyor. Proje yapıldı ama faaliyete geçmesi zor."