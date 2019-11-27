TGB Ankara "Vatan İçin Birlik Yemeği" düzenliyor

Vatansever gençler 29 Kasım'da yemekte buluşuyor.

Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Örgütü, "Vatan İçin Birlik Yemeği"nde bir araya gelecek. Yenimahalle'de yapılacak etkinliğe üniversiteli ve liseli gençler dahil birçok vatansever katılacak.

Yemekte özel konuklar da yer alacak.

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha göstermek isteyen gençler, Ankara halkına seslendi.

TGB Ankara İl Sekreteri Tolga Dişçi, yemeğe katılmak istyen vatandaşlar için iletişim bilgilerini verdi.

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: TANSEV KARA

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