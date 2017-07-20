Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) her sene gerçekleştirdiği yaz kamplarının Kuşadası ayağı başladı . 17 Temmuz’da başlayan kampa çeşitli illerden TGB üyeleri katıldı.
KAMPTA NELER OLUYOR?
Her sabah spor ile güne başlayan gençler fotoğrafçılıktan halk oyunlarına, Jeet Kune Do'dan yaratıcı dramaya kadar birçok atölyede faaliyet gösteriyor.
Gazetecilik atölyesi ile beraber fikirler üreten, tartışan gençler ritim atölyesi ile yaratıcılığını geliştiriyor, halk oyunları ile bir yandan öğrenirken bir yandan da eğleniyor.
Yapılan spor müsabakaları ve oynanan oyunlarla ekip ruhuyla hareket eden TGB’liler kamp boyunca yemeklerini kendileri yapıyor, bulaşıklarını birlikte yıkıyorlar.
İKİNCİ KAMP MUĞLA’DA
Dayanışmanın esas alındığı kamp 5 gün sürecek. TGB Kampının ikinci ayağı ise 24 Temmuz’da Muğla/Göcek’te yapılacak.
ulusal.com.tr
Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) her sene gerçekleştirdiği yaz kamplarının Kuşadası ayağı başladı . 17 Temmuz’da başlayan kampa çeşitli illerden TGB üyeleri katıldı.
Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) her sene gerçekleştirdiği yaz kamplarının Kuşadası ayağı başladı . 17 Temmuz’da başlayan kampa çeşitli illerden TGB üyeleri katıldı.
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