TGB ve CKD Nöbetin 100. Gününde Diyarbakır’da!

Daha önce “HDP/PKK'ya bayrak açan ailelerimizin sesine ses olmaya gidiyoruz!” diyerek evlat nöbetinin 5. gününde Anneleri ziyarete giden ve tüm üniversitelerden yüzlerce öğrenci topluluğunu Diyarbakır'a götüren TGB, annelerin yanında olduğunu göstermek için direnişin 100. gününde tekrardan Diyarbakır'a gidiyor. Ziyareti sosyal medya hesaplarından duyuran TGB, tüm kitle örgütlerini evlatları HDP/PKK tarafından kaçırılan ailelerin yanında olmaya Diyarbakır'a çağırıyor.

TGB'den yapılan o açıklamada:

"Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak nöbetlerinin 100. gününde Diyarbakır annelerinin yanındayız

Bütün kitle örgütlerini 11 Aralık Çarşamba günü Diyarbakır'da evlatları HDP/PKK tarafından kaçırılan ailelerin yanında olmaya çağırıyoruz."