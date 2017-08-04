THY'nin İstanbul-İzmir seferini yapacak uçağı, bir yolcunun şeker komasına girmesi nedeniyle park yerine geri döndü. Uçuş, 1 saat 50 dakika gecikmeli yapıldı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- İzmir seferini yapacak olan Boeing 777 tipi uçağı kalkış için pist başına giderken bir yolcunun şeker komasına girmesi sonucu park yerine geri döndü. Rahatsızlanan yolcu sağlık kontrolünden geçirilirken 350 yolcu kapasiteli uçak bir saat 50 dakika gecikmeli İzmir'e havalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Türk Hava Yolları'nın TK2310 sefer sayılı 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçağı saat 07:00 da Atatürk Havalimanı'ndan İzmir uçuşunu yapmak pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada uçakta bulunan yolculardan biri aniden rahatsızlanınca kabin görevlileri durumu kaptan pilota bildirdi.







UÇAĞA DOKTOR İSTENDİ



Yolcunun şeker komasına girdiğinin belirlenmesi üzerine uçağın kaptan pilotu hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek geri döneceği bilgisini paylaştı. Pilot, "Bir yolcumuz şeker komasına girdi tekrar park edeceğiz uçak başına doktor rica ediyoruz" anonsunda bulundu. Uçak park yerine geri döndükten sonra yolcu sağlık kontrolünden geçirildi. THY uçağı bir saat 50 dakika gecikmeli İzmir'e havalandı.