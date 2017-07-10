Türk Hava Yolları (THY), ödeme sistemlerini gelecek dönemde de Verifone'un uçtan uca ödeme çözümü VPlatform'u seçti.

Türk Hava Yolları (THY), ödeme sistemlerini bir kez daha Verifone'a emanet etti.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre THY, gelecek dönemde de Verifone'un uçtan uca ödeme çözümü VPlatform'u seçti.



Verifone'nun yeni nesil ödeme çözümlerini tercih eden THY, yurt içi kargo, acente ve satış ofislerini VPlatform ödeme platformunda buluşturmaya devam ediyor. THY, VPlatform sayesinde yalın, yönetilebilir ve değer katan servislerle özelleştirilebilir bir POS parkuru oluşturuyor.



VPlatform, kampanya ve taksit avantajlarını birçok banka için tek bir POS üzerinden sunma imkanı verirken, binlerce noktadan gerçekleşen işlemler finans departmanına yük getirmeden muhasebe sistemleri ile entegre edilebiliyor.



Tüm POS'larda ve yazar kasa POS'larda kullanılabilen VPlatform sayesinde tek platform üzerinde birçok servis devreye alınabiliyor. Perakende şirketlerinin hayatını kolaylaştıran sistem, işletmelerin zaman ve kazanç elde etmelerine da olanak sağlıyor.



Verifone ile yaptığı VPlatform anlaşmasını yenileyen THY, Verifone'un ödeme çözümleriyle operasyonlarını sürdürmeye devam edecek.