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THY uçağı pist başından döndü!.. Sebebi ise...

Türk Hava Yollarının İstanbul – New York seferini yapan uçağına başka bir uçağın yolcusunun bagajı yüklenince uçak pist başından geri döndü.

THY uçağı pist başından döndü!.. Sebebi ise...

Türk Hava Yollarının bugün saat 06.45’de  İstanbul – New York seferini yapacak olan TK 3 sefer sayılı uçağı yolcusunu alıp kalkış için piste gittiği sırada,

uçağa New York yolcusu olmayan birinin bagajının yanlışlıkla yüklendiği anlaşıldı.

Yanlışlığın anlaşılması üzerine THY yetkilileri kalkmak için sıraya giren New York uçağını pist başına yakın bir yerden geri çağırarak parka çekti. Uçakta

bagaj ayrıştırması yapan görevliler yanlış bagajı uçaktan indirdi. Yanlış bagajın uçaktan indirilmesinin ardından  THY New York uçağı bir saat gecikmeli

olarak havalandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #THY #new york
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