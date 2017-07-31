Türk Hava Yollarının bugün saat 06.45’de İstanbul – New York seferini yapacak olan TK 3 sefer sayılı uçağı yolcusunu alıp kalkış için piste gittiği sırada,
uçağa New York yolcusu olmayan birinin bagajının yanlışlıkla yüklendiği anlaşıldı.
Yanlışlığın anlaşılması üzerine THY yetkilileri kalkmak için sıraya giren New York uçağını pist başına yakın bir yerden geri çağırarak parka çekti. Uçakta
bagaj ayrıştırması yapan görevliler yanlış bagajı uçaktan indirdi. Yanlış bagajın uçaktan indirilmesinin ardından THY New York uçağı bir saat gecikmeli
olarak havalandı.
Türk Hava Yollarının İstanbul – New York seferini yapan uçağına başka bir uçağın yolcusunun bagajı yüklenince uçak pist başından geri döndü.
Türk Hava Yollarının bugün saat 06.45’de İstanbul – New York seferini yapacak olan TK 3 sefer sayılı uçağı yolcusunu alıp kalkış için piste gittiği sırada,
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