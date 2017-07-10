Türk Hava Yolları, uzun menzilli, yolcu talebi daha düşük olan hatlarda Boeing 787 Dreamliner uçaklarını kullanmak üzere görüşmelere başladı. Katar ve Etihad Havayolları ile masaya oturan THY, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda bu uçakları ekipleri ile kiralamayı planlıyor.

THY, ilk aşamada iki adet 787'yi "ekipleriyle kiralama" anlamına gelen "wet lease" olarak kiralayacak ve bu uçakları, 349 koltuklu Boeing 777-300ER’larla yaptığı, ancak yeterli doluluğu yakalayamadığı hatlarda kullanacak.

THY’nin filosundaki en uzun menzilli uçak, 13 bin 650 kilometre ile 777-300ER. Uçakların toplam 349 koltuk olan kapasitesinin, 49’unu business koltuklar, 300’ünü de ekonomi koltuklar oluşturuyor. San Francisco gibi uzun hatlarda bazen yolcu sayısı 200-250 dolayında kalabiliyor. Ekonomik operasyon için THY kısa vadede 787’leri kiralamak istiyor.

Katar Havayolları’nın filosunda 254 koltuk 787-8, Etihad Havayolları’nda da 243 yolcu kapasiteli 787-9 uçakları bulunuyor. Yüzde 20 yakıt tasarrufuna sahip uçaklardan 787-8 13 bin 621, 787-9 ise 14 bin 140 kilometre menzile sahip.