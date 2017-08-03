Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
'Netanyahu yolsuzluktan suçlu bulundu'
'Netanyahu yolsuzluktan suçlu bulundu'
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

TIR'a çarpan Halk Otobüsü şarampole yuvarlandı: 28 yaralı

SAMSUN'da TIR ile Çarşamba Belediyesi'ne ait halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TIR'a çarpan Halk Otobüsü şarampole yuvarlandı: 28 yaralı

Olay bugün Tekkeköy İlçesi Selyeri mevkiinde meydana geldi. Ordu yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan yabancı plakalı TIR, görgü tanıklarının ifadesine göre trafiğin sıkışması sonucu fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen Çarşamba Belediyesi'ne ait 55 RT 071 plakalı Halk Otobüsü sürücüsü, TIR'a çanpmamak için manevra yaptı ancak başaramadı. TIR'a çarpan halk otobüsü yolun sağındaki şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre halk otobüsünde bulunan yolculardan 28'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çarşamba ve Tekkeköy İlçeleri ile Samsun merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi. Yaralılara ait eşyalar görevliler tarafından otobüsten alınarak polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #tır #kaza #çarşamba
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Sonraki Haber
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.