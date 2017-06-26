Tokat İl Emniyet Müdürlüğü örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Trafik ekipleri denetimler sırasında yorgun olduğunu gözlemlediği sürücüleri araçtan indirip, spor yaptırdı. Uygulama ile sürücülerin dikkatlerini toplamaları, yorgun kaslarını rahatlatmaları sağlandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, trafik denetimlerinde örnek bir uygulamaya imza attı.



Burası Tokat Niksar ilçesi, D-100 karayolu. Polis ve jandarma trafik ekipleri denetimde.



Uykusuz ve yorgun görünen sürücüler kenara alınıyor. Önce şeker ve kolonya ikram ediliyor.



Araçtan inene sürücüler daha sonra uygulama noktasına yerleştirilen spor aletlerine yönlendiriliyor. Amaç araç kullanmaktan yorulan sürücülerin dikkatini yeniden toparlamasını sağlamak.



Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, uygulamayı yerinde inceledi. Sürücülerle sohbet eden Topaloğlu, uygulamayı anlattı.



Sürücülere kas açma hareketleri yaptırılarak, yorgun kaslar rahatlatılıyor. Sürücüler ise uygulamadan memnun.





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