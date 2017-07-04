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Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

  Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Mustafa Yamaç'ın kullandığı 60 NM 765 plakalı otomobil, Tokat-Turhal karayolu Atatürk Köprüsü kavşağında, Emrah Özcan idaresindeki 52 AG 375 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Fatmanur Yamaç ve Ali Uçar yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatmanur Yamaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Tokat-Turhal karayolu #tokat
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