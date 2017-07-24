Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde bir çiftlikte 2 büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi.
Bu nedenle beldede bulunan hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.
Şap hastalığı tespit edilen 2 hayvanın ise il dışından geldiği öğrenildi.
Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
TOKAT'ta bir çiftlikte şap hastalığı çıkması üzerine Çamlıbel bölgesindeki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.
Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde bir çiftlikte 2 büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.