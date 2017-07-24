TOKAT'ta bir çiftlikte şap hastalığı çıkması üzerine Çamlıbel bölgesindeki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde bir çiftlikte 2 büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi.



Bu nedenle beldede bulunan hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.



Şap hastalığı tespit edilen 2 hayvanın ise il dışından geldiği öğrenildi.



Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.