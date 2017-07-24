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Tokat'ta hayvan pazarı kapatıldı!.. Sebebi ise...

TOKAT'ta bir çiftlikte şap hastalığı çıkması üzerine Çamlıbel bölgesindeki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Tokat'ta hayvan pazarı kapatıldı!.. Sebebi ise...

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde bir çiftlikte 2 büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi.

Bu nedenle beldede bulunan hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Şap hastalığı tespit edilen 2 hayvanın ise il dışından geldiği öğrenildi.

Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokat #hayvan pazarı
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