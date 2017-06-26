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Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Duran Uzun (38) idaresindeki 60 KF 717 plakalı otomobil, D-100 karayolu Yukarı Çandır köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bir benzin istasyonunun tabelasına çarparak devrildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Emine (36), Hasan Anıl (5) ile Eşref Sefa (11) ve Batuhan Uzun yaralandı.

Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Batuhan Uzun yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #Erbaa ilçesi
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