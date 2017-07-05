Tokat'ın Erbaa ilçesinde refüje çarptıktan sonra alt yola devrilen otomobildeki çift ile bir çocuk öldü, aynı aileden 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Murat Ateş (26) idaresindeki 34 NRT 69 plakalı otomobil, D-100 karayolu Evyaba mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra alt yola devrildi.



Kazada sürücü ile eşi Gamze Ateş (22) olay yerinde öldü, 5 yaşındaki Zehra Ateş de kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralanan Ruken Nilay (27), Esmanur (3), Murat (10), Selami (29) ve İrem Ateş (3) ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.