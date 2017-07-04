Tokat'ta otomobilin uçuruma düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin uçuruma düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Tokat kent merkezindeki Yazıcıoğlu Mahallesi'nde Ahmet Can Şahin (19) idaresindeki 60 HG 520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metreden boş alana düştü.



Kazada sürücü ile yanında bulunan Muhammet Çevirgen (15) ve Furkan Çevirgen (15) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.