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Tokat'ta silah kaçakçılığı iddiası

Tokat'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 av tüfeği, 2 tabanca ile bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta silah kaçakçılığı iddiası

Tokat'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 av tüfeği, 2 tabanca ile bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisini üzerine A.S, A.P. ve H.E'nin ev, iş yeri ve otomobillerinde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız 5 av tüfeği, 2 tabanca ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen zanlılardan A.S. tutuklandı, A.P ve H.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #jandarma #kaçak silah #tokat
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