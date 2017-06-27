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Tokat'ta sulama göletine giren genç kız boğuldu

Almus ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren genç kız boğuldu.

Tokat'ta sulama göletine giren genç kız boğuldu

Tokat'ın Almus ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren genç kız boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesi ile Çevreli beldesi Çatak Yaylası Hüseyin Akbaş Sulama Göleti kenarına piknik için giden Semanur Karaca, serinlemek için gölete girdi.

Karaca bir süre sonra suda kayboldu. Genç kızdan haber alamayan yakınları AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu Karaca'nın cesedini sudan çıkardı.

Ceset otopsi yapılmak üzere Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #sulama göleti #kız #boğulma #Almus
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