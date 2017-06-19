Yaylalarda kontrol yapan jandarma ekipleri bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemeleri imha etti

Tokat'ta jandarma ekipleri yaylalarda yaptıkları kontroller sonucu bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemeleri imha etti.



Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tokat Jandarma Özel Harekat Komutanlığı ve Turhal Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Almus ilçesi Çambulak, Karanlık Dere, Gürleyik, Çevreli beldesi Gürgen Yaylası, Madamaklı tepe bölgelerindeki yayla evlerinde kontroller yaptı.



Ekipler, tespit ettikleri, bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemeleri imha etti.