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Tokat'ta yangın

Erbaa ilçesi Değirmenli köyünde çıkan yangında 4 evin çatısı tamamen yandı

Tokat'ta yangın

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 4 evde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Değirmenli köyünde Cafer Öztürk'e ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın İbrahim Özer ile Cumali ve Ali Öztürk'e ait evlerin çatısına sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Erbaa Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı arazözler ile Erbaa,Taşova ve Tanoba Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

4 evin çatısı tamamen yandığı olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangını gören vatandaşlardan Ayhan Okat (48) AA muhabirine yaptığı açıklamada, hemen olay yerine geldiklerini ve kendi imkanları ile yangına müdahale ettiklerini anlattı.

Okat, "Evlerin bahçesinde bulunan hayvanlar ile traktör ve araçları çıkardık. Yangın, rüzgarın etkisiyle çok çabuk yayıldı." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #ev yangını #erbaa
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